'Vezelproducent Teijin gaat dinsdagavond plat door staking'

Medewerkers van de vezelproducent kwamen vanochtend in de wijk Angelslo samen om hierover te stemmen. Volgens FNV-bestuurder Janwillem Compaijen zijn zij bereid hun werkgever een ultimatum te stellen en na Pasen te gaan staken. Vanavond volgt een tweede en laatste stemronde.Behalve in Emmen heeft Teijin fabrieken in Delfzijl en Arnhem. Ook daar wordt gestemd over een staking. "Als het op dezelfde wijze doorgaat als in Emmen, dan verwacht ik dat Teijin dinsdagavond plat gaat", zegt Compaijen.Het bedrijf biedt aan de werknemers een loonsverhoging van 2000 euro dit jaar en 3,5 procent volgend jaar. Compaijen vindt dat geen goed aanbod. "Wij eisen een verhoging van 6000 euro in twee jaar. Teijin blijft daar ver onder. Het bedrijf zal flink wat geld moeten bijleggen."Het gaat om meer dan alleen geld, benadrukt Compaijen. "Het gaat ook om een sociaal plan als mensen het bedrijf moeten verlaten. Daarnaast is het generatiepact belangrijk voor onze leden: dat wil zeggen dat mensen korter werken als hun AOW-leeftijd nadert. Teijing werkt daarin wel mee, alleen geldt de regeling voor een kleine groep. Dat vinden wij verkeerd."Als het komt tot een staking, dan gebeurt dat gefaseerd. "Je kunt bij Teijin niet zomaar bij de machine weglopen, want dan draait die in de soep."