Bouw windpark Drentse Monden Oostermoer ondanks bedreigingen op schema

Ook stond de afgelopen dagen een hijskraan opgesteld, die op zo'n 100 meter hoogte een radiosignaal uitzond via een antenne. Dit is als test bedoeld om te kijken in hoeverre een toekomstige windmolen voor storingen gaat zorgen op de antennes van Lofar in de Veenkoloniën.De fundering van de eerste windmolen begint ook al vorm te krijgen. Er wordt een soort kooi gebouwd waar de testmolen uit moet verrijzen. Voor het zo ver is, worden de palen die met een heimachine in de grond zijn gebracht ‘gekopt’.De angst zit er bij de directie en medewerkers achter windpark Drentse Monden en Oostermoer echter goed in. Bij een rondleiding krijgen de media op hun hart gedrukt om vooral geen bedrijfslogo's te filmen of anderszins in beeld te brengen. De projectleiding is op haar hoede en probeert nieuwe bedreigingen aan het adres van (onder)aannemers zoveel mogelijk te vermijden.De afgelopen weken werden verschillende (onder)-aannemers en toeleveranciers van de windparken Drentse Monden en N33 via een brief bedreigd. In de brief werd geëist dat deze bedrijven hun werkzaamheden zouden stilleggen. Zou dat niet gebeuren, dan dreigden de actievoerders met stevige acties.Zo kreeg ondernemer Ben Timmermans van het bedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen een ultimatum opgelegd om zijn werkzaamheden neer te leggen. Later overkwam Jos Dieterman dit.In 1e Exloërmond wordt er doorgewerkt, om er zo voor te zorgen dat de eerste testmolen er over een aantal maanden zal staan. Daarna is het de bedoeling dat de rest van het windpark, in totaal 45 windmolens, eind 2020 zal draaien.