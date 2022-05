Geen redden meer aan bij brand in leegstaande boerderij Wijster

Een leegstaande boerderij in Wijster is afgelopen nacht door brand verwoest. De brand aan het Looveen werd rond 2.00 uur 's nachts ontdekt.

Verschillende brandweerkorpsen in de regio werden opgeroepen, maar voor hen viel er bij de felle brand weinig meer te redden. De brandweer heeft het pand daarom gecontroleerd laten uitbranden. Bij de brand raakte niemand gewond.

Tijdens de brand werd al snel vermoed dat er asbest bij vrijkwam. "Dat was uiteindelijk ook het geval", zo laat de Veiligheidsregio Drenthe weten. "De rook met daarin asbest trok onder meer over het spoor en over een aantal percelen. De eigenaren van deze gronden en Prorail zijn daarom geïnformeerd. Prorail heeft de asbestdeeltjes bij het spoor al op laten ruimen", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Verdere grote gevolgen voor de omgeving blijven daarmee uit.