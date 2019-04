Burenruzies lopen uit de hand: agressieve Rodenaar krijgt cel- en taakstraf

De Rodenaar stond woensdagochtend in de rechtbank in Assen terecht voor zijn aandeel in twee burenruzies. In april vorig jaar mishandelde hij een bejaarde buurman door hem te slaan op zijn hoofd. Een paar maanden later mishandelde hij een andere buurman en buurvrouw. De buurman kreeg met een schuttingpaal meerdere klappen tegen zijn hoofd. Zijn vrouw kreeg klappen in haar gezicht en werd door de man tegen haar benen geschopt.De gevangenisstraf is grotendeels voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De drie andere dagen heeft de man al in voorarrest uitgezeten. Daarnaast moet de Rodenaar zijn drie buren een schadevergoeding van bijna 700 euro betalen.