Man uit Noordscheschut moet cel in wegens mishandelen ex-vriendin

De man toog op 6 november van vorig jaar naar de woning van zijn ex-schoonmoeder in Hoogeveen, waar ook zijn ex-vriendin inmiddels woonde. Het tweetal had onenigheid over hun zoon. In de gang van de woning kneep de man zijn ex onder meer in haar keel, gooide haar tegen de vloer en een deur en sloeg hij haar tegen het hoofd en haar lichaam.Twee maanden eerder had de man de auto van zijn voormalige schoonmoeder beschadigd, door onder meer de ruiten en de spiegel te vernielen. “U vernielt niet alleen spullen, maar ook uw eigen leven en het leven van anderen”, gaf de officier van justitie de man mee.Van de 64 dagen zijn 60 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De overige dagen heeft de man al in voorarrest uitgezeten. Naast de straf, moet de man zijn ex-vriendin ook een schadevergoeding betalen van bijna 900 euro.