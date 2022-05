Zomers voorproefje de komende dagen, maar ook hoop op een buitje

"Het einde van de meivakantie betekent de start van een ander weerregime", vertelt Nienhuis. "De avond en nacht naar maandag is helder en daardoor flink koud. Het kwik daalt tot 1 graad en op beschutte plekken zelfs misschien net onder het vriespunt. Maar de noordenwind is morgen ingeruild voor een briesje over land en dat merken we in de temperatuur. Die loopt op tot 21 graden in de middag in Noord-Drenthe. In het Zuidoosten halen we wel de 23 graden."