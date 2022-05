Afgebrande boerderij Wijster was voormalige woning Jan Huisjes aan omstreden overweg

De boerderij aan het Looveen stond leeg en is nu eigendom van Prorail. Woordvoerder van de spoorbeheerder Nick Kouwenhoven kan bevestigen dat het afgebrande gebouw inderdaad de voormalige boerderij is waar zoveel om te doen geweest is. Ook voor hem is het nog gissen naar de oorzaak van de brand. Ook is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de brand. "Komende week zal daarover gepraat worden met betrokken partijen en is er wellicht meer te zeggen over het proces rondom de sloop", aldus woordvoerder Kouwenhoven.