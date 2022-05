Felle brand op benedenverdieping van huis in Eelde is onder controle

In een huis aan de Schultenweg in Eelde woedde vanmiddag een felle brand. Het vuur werd even na enen ontdekt en de vlammen sloegen korte tijd uit het pand.

De brand woedde op de benedenverdieping. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe sloeg de brand uiteindelijk niet over naar de bovenverdieping of naastgelegen huizen. De woordvoerder laat weten dat één persoon voor controle een ambulance is in gegaan.