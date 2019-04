Falke maakt kans op persoonlijke titel

In het oranje van Hurry-Up scoorde Falke dit seizoen meer dan honderd doelpunten in de BENE-League. In de herfst van 2018 leverde het de rappe flankspeler een plaatsje in Oranje op. Volgend seizoen speelt hij, na vijf seizoenen in Zwartemeer, voor het Belgische Sporting NeLo.Samen met Tim Bottinga (Aalsmeer), Quinten Colman (Bevo) en Pepijn Michielsen (Hellas) maakt Falke kans op de persoonlijke titel. Alle coaches uit de eredivisie en BENE-League brengen hun stem uit op een van de kanshebbers. Tijdens de bekerfinale op 28 april wordt de winnaar bekendgemaakt.Met Hurry-Up vecht Falke tegen degradatie uit de BENE-League. Op zaterdag staat het beslissende duel met eredivisionist Hellas op het programma. Bij een zege in Zwartemeer komen de oranjehemden ook na de zomer uit in de grensoverschrijdende topcompetitie.Het belangrijke treffen met de Hagenezen begint om 20:00. Op zondag is een samenvatting van de play-down online en in het nieuwsprogramma Drenthe Nu te zien.