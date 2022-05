Week van Drenthe: Herdenken, vrijheid vieren en herdenken

Nog nooit trok het Bevrijdingsfestival rond de Baggelhuizerplas in Assen zoveel bezoekers als afgelopen donderdag. Het was zelfs zo druk dat de organisatie op den duur de hekken moest sluiten. Dit en meer in deze week van Drenthe.

Het is een week van terugblikken op de geschiedenis. Op 4 mei is het dodenherdenking, op 5 mei wordt de vrijheid gevierd en op 6 mei is het twintig jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord.

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt de politicus herdacht. De toenmalig voorzitter van de Drentse tak van de LPF, John van Pijkeren uit Zuidlaren, zou normaal gesproken in het Italiaanse Provesano zitten om Pim Fortuyn te herdenken. Vanwege gezondheidsredenen lukt dat de 88-jarige Van Pijkeren niet meer. De LPF kreeg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 in Drenthe bijna 36.000 stemmen (12,3 procent) en werd daarmee de vierde partij in Drenthe.

Herdenken met publiek

Na twee jaar herdenken zonder publiek wordt er voor het eerst weer een traditionele dodenherdenking gehouden in Kamp Westerbork. Er werd gestart met een een stille tocht, waarna twee Holocaust-overlevenden spraken over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk is er de twee minuten stilte.

Een dag later viert Nederland, en dus ook Drenthe, de vrijheid. Het bevrijdingsfestival in Assen trok ruim 40.000 bezoekers.

Ander nieuws