Inge Sikkens van Heel Holland Bakt uit Roden blikt terug op haar deelname

"Het was een van de leukste ervaringen van m'n leven", zegt ze, terwijl ze in een beslagkom staat te roeren. "Vooral de interactie met de groep. Ik denk dat zoiets altijd bindt: je hebt een gezamenlijk doel, dat is bakken. Het is gezellig, en je bent steeds allemaal blij dat je door bent."

In aflevering 5 vloog Sikkens er dit jaar uit, omdat ze een cake liet aanbranden. Zaterdagavond was de finale van het programma. Die keek ze met een groep deelnemers, thuis, bij winnaar Enzo op de bank. "Het was heel erg leuk. We hadden echt een feestje. En het was zijn moment." Was hij een terechte winnaar? "Ja, ik vind van wel." Maar als de andere twee hadden gewonnen, had Sikkens dat ook helemaal niet gek gevonden.