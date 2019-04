Acties vezelfabrikant Teijn Aramid bij negeren van ultimatum

Dat zegt FNV-bestuurder Janwillem Compaijen, na drie van de vijf zogeheten 'driekwartsvergaderingen' waar drie kwart van de aanwezige leden moet instemmen met acties, meldt RTV Noord Vanavond en donderdagochtend zijn er nog twee van zulke bijeenkomsten, maar nu is al duidelijk dat er massaal steun is voor acties.De bonden willen een hogere loonsverhoging dan het bedrijf nu biedt en meer geld voor het zogeheten generatiepact. Dat pact moet het mogelijk maken dat oudere werknemers korter werken. Ook is er te weinig geld voor een sociaal plan voor mensen die willen stoppen met werken.Omdat het gaat om chemische industrie kan er niet zomaar gestaakt worden, zegt Compaaijen. "Je kunt niet zomaar weglopen bij een machine, want dan loopt de fabriek misschien in de soep. We hebben een actiecomité opgezet dat een plan maakt om gefaseerd de fabriek uit te schakelen. Als er niet op het ultimatum wordt ingegaan, gaan de acties dinsdagavond los."het Japanse Tejin nam in 2002 de productie van Twaron, een ijzersterke aramide-vezel, over van AkzoNobel. Er werken in totaal zo'n 1200 mensen, waarvan een kleine driehonderd in Delfzijl.