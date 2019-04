Onderhandeling over nieuw college in Drenthe begint na de Pasen

Eerder presenteerde informateur Roelie Goettsch (PvdA) haar eindrapport van de gesprekken die ze voerde met de politieke partijen in Provinciale Staten. Vandaag was daar een debat over.Hendrikus Velzing van Forum voor Democratie (FvD) was verbolgen over het feit dat zijn partij buiten spel staat. Hij probeerde nogmaals een ingang te krijgen bij de PvdA. "De grootste winnaar van de verkiezingen wordt buitengesloten van deelname aan het college. Die deelname is een verantwoordelijkheid die we graag nemen. De bevolking heeft een duidelijke wens uitgesproken tegen de klimaathysterie."Juist het klimaat en de snelheid waarin Drenthe wil overschakelen van fossiele brandstoffen als gas op duurzame energie als zonne- en windenergie is een breekpunt. FvD wil daarin iets anders dan de rest.PVV' er Nico Uppelschoten deed ook een poging om FvD weer terug aan tafel te krijgen bij de PvdA. Maar de politieke partijen die straks samen gaan werken wilden daar niets van weten. Ook een handreiking van Velzing om rondom het klimaatdossier het standpunt van de VVD te volgen hielp niet.Dus is het nu aan de vijf partijen om er met elkaar uit te komen en een college te vormen. "Vijf gedeputeerden. Dat betekent dat er een extra dienstauto bij moet komen en een bestuursadviseur", zo verkondigde Douwe Oosterveen van SterkLokaal. Oosterveen waarschuwde GroenLinks om op te passen bij de verdeling van portefeuilles. Voor je het weet heb je niets.PvdA-voorman Cees Bijl meldde de Staten dat er wordt gewerkt aan een collegeprogramma op hoofdlijnen. Daarmee willen ze de oppositie de ruimte geven voor inbreng. Bijl: "Er moet een programma uit komen dat recht doet aan de belangen van Drenthe. We kunnen moeilijk vier jaar vooruit kijken. Laat de Staten ook een rol spelen in het geheel. Dat is het beste."Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld is aangesteld als technisch voorzitter om het proces in de gaten te houden. "Morgen praten we over de procedure", zo zegt Cees Bijl. "Na de Pasen gaan we echt van start."