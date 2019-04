Bruidsboutique Hoogeveen in problemen: 'Van één bruid is de jurk in beslag genomen'

"Mijn huurbazen hebben het pand aan mij verhuurd terwijl ze zelf een huurachterstand hadden", vertelt Nanninga. "Zij zijn eruit gezet, waardoor ik er ook uit moet."Afgelopen zondag plaatste Nanninga op haar Facebookpagina dat het bedrijfspand op 24 april ontruimd zou worden. "Er lag een vonnis van de rechtbank", vertelt ze in de post."Dat deze rechtszaak al liep voor ik het pand ging huren en verbouwen, lieten ze even achterwege! Terwijl ik natuurlijk nooit deze investering had gedaan als ik hiervan had geweten. Sterker nog: ze hadden het niet aan mij mogen verhuren."Vorige week vrijdag werd beslag gelegd op de collectie bruidsjurken die Nanninga voor haar huurbazen verkocht. "We zijn de hele dag bezig geweest alle trouwjurken in te pakken. Schoenen, accesoires... alles wat van hen is.""Met mijn eigen inventaris, collectie, materialen, et cetera is dus niets aan de hand!" Wel is er een bruid de dupe van de beslaglegging op de jurken. "Er is één bruid waarvan de jurk ook in beslag genomen is. Dat is heel erg sneu. We proberen om die weer terug te krijgen, maar dat is nog erg onzeker", vertelt Nanninga aan RTV Drenthe.Shelley Beekman startte een crowdfunding voor Nanninga. "Mocht je haar niet kennen: Hanneke is een fantastische moeder, onderneemster en sterke vrouw die haar dromen achterna is gegaan ondanks een hele heftige periode."Volgens Nanninga gaat de crowdfunding hartstikke goed. "We zitten op dag drie en er is al ruim 2.000 euro opgehaald. Uit allerlei hoeken krijg ik reacties en steunberichten."In totaal wordt gehoopt op zesduizend euro. Initiatiefnemer Beekman hoopt hiermee tegen te houden dat het pand op 24 april wordt ontruimd. "Door samen geld in te zamelen, kan Hanneke de huur voor het komende half jaar betalen en in het pand blijven. En ondertussen aan een oplossing werken met de eigenaar."