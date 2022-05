Wat vind jij: Er moet meer hulp komen voor lage inkomens om hun huis te isoleren

Zonneplan berekende voor iedere gemeente hoeveel een gemiddeld huishouden per jaar betaalt voor energie. Landelijk komt dat gemiddelde uit op 4147 euro. In de Randstad liggen de stookkosten een stuk lager dan in het Noorden. Drenthe blijkt de allerduurste provincie: daar zijn huishoudens gemiddeld 4722 euro per jaar kwijt aan energie. In Drenthe zijn inwoners van steden goedkoper uit dan die van dorpen. Een huishouden in Assen verstookt jaarlijks gemiddeld 3976 euro, tegenover 5484 euro in Aa en Hunze.