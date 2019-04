Drenthe telt meeste autoverkeersslachtoffers per kilometer

Het aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto’s per autokilometer was in 2018 het hoogst in Drenthe en Noord-Brabant. In deze provincies vielen per miljard kilometer gemiddeld 2,9 dodelijke slachtoffers.

De minste slachtoffers per autokilometer vielen in Utrecht en Zuid-Holland. Daar staat het gemiddelde op 0,8. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.Als je kijkt naar het absolute aantal qua verkeersslachtoffers, dan is het aantal in Noord-Brabant het hoogst. In 2018 vielen daar 150 verkeersdoden. In 2017 waren dat er 98. In Drenthe ligt dat aantal op 26 en 20. In Flevoland waren de minste slachtoffers: in beide jaren lieten 10 mensen in het verkeer het leven.In totaal vielen er in 2018 678 dodelijke slachtoffers in Nederland in het verkeer. Dat is 10,6 procent meer dan in 2017 (613). Dat is de grootste toename sinds 1989.Verder zijn er afgelopen jaar op de fiets de meeste verkeersslachtoffers gevallen in de leeftijdscategorie 75 - 85, namelijk 56. De meeste inzittenden van een auto die om het leven kwamen, waren tussen de 18 en 25 jaar oud.