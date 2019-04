Waarom slaat bliksem soms twee keer op dezelfde plek in?

“We zijn verschrikkelijk in ons sas met het resultaat, want we hebben nu LOFAR kunnen gebruiken om resultaten te behalen die voorheen onvoorstelbaar waren”, legt hoogleraar natuurkunde Olaf Scholten uit.“LOFAR is een radiotelescoop en hiermee kunnen we dus ook bliksem zien, want bliksem stuurt radiogolven uit”, vertelt Sander ter Veen. Hij is telescoopwetenschapper bij ASTRON. Zij zetten de radiogolven van de bliksem om in bruikbare data, hier gaan de wetenschappers van de RUG mee aan de slag.“LOFAR is het eigenlijk het beste instrument om dit soort bliksem mee waar te nemen”, legt ter Veen uit. Professor Scholten vult hem aan: “Dat betekent dat je dus ook in de wolken kunt kijken, dit is met gewoon zichtbaar licht onmogelijk.”Het team van de universiteit heeft met LOFAR ontdekte dat aan de bovenkant van een bliksemschicht zich haartjes ontwikkelen, zogenaamde Needles. Die Needles geven een deel van de lading die de bliksem voedt terug aan de wolk, waardoor de bliksem eventjes verdwijnt; en onzichtbaar ontlaadt in de wolk. Dit tot de lading te groot wordt voor de Needles om af te geven aan de wolk, waardoor het opnieuw tot een uitbraak komt.Als de bliksem daardoor voor de tweede keer tot ontlading komt, gaat de schicht voor de weg van de minste weerstand en dat is waar de eerste schicht ook langs is geweest. Professor Scholten vertelt dat de lucht opgewarmd is door de eerste schicht en daardoor glijdt de bliksem makkelijker door de voorverwarmde route.De wetenschappers zijn nog lang niet klaar met onderzoeken. Sterker nog: er zijn nog heel veel eigenschappen van bliksem waar men geen benul van heeft. Komende jaren gaan de wetenschappers van de RUG en de telescoopexperts van ASTRON verder met het onderzoek naar bliksem.“Het afgelopen jaar hebben we ongeveer veertig flitsen opgenomen. Voor het komende jaar willen we nog vijftig flitsten opnemen”, zegt Ter Veen.