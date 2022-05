LIVEBLOG | 'Klusjesman' Josef B. van boerderijgezin Ruinerwold staat terecht

Josef B., die bekend werd als 'de klusjesman' van het boerderijgezin uit Ruinerwold, verschijnt vandaag voor de rechtbank in Assen. Tweeënhalf jaar na zijn arrestatie wordt beoordeeld of de 61-jarige Oostenrijker zich schuldig heeft gemaakt aan vrijheidsberoving en mishandeling van de kinderen van het gezin.

Lees hieronder de ontwikkelingen in de rechtbank terug. De verwachting is dat er vanmiddag een eis wordt uitgesproken in deze zaak.