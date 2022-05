Johan Derksen maakt kans op award als beste radiopresentator

Later deze maand wordt bekend of Derksen daadwerkelijk in de prijzen valt. Roderick Veelo (TPOdcast), Wierd Duk (Het Land van Wierd Duk), Tim Op het Broek (KINK) en Mayoni Oosterhoff (Hallokids Radio) zijn in dezelfde categorie als Derksen genomineerd. De awards, een initiatief van stichting verenigde-Onoine Radiostations en Spreekbuis.nl, worden voor de vierde maal uitgereikt.