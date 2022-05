Zoek het uit! - Hoe komt het dorp Oranje aan zijn naam?

Koningsdag zit er al weer even op, maar toch duiken we nog even in de zonnigste kleur die er is: Oranje! Want in Drenthe is dit meer dan enkel een kleur of het Nationale voetbalelftal, het is ook een veelbesproken dorp in de provincie.

Oranje kreeg landelijk bekendheid door protesten in het dorp tegen de huisvestingen van honderden asielzoekers in 2015 en wie in de regio is vroeger niet gaan spelen in Speelstad Oranje van ondernemer Hennie van der Most?

Maar hoe komt het dorp Oranje eigenlijk aan zijn naam? Het ligt aan het Oranjekanaal, maar wat was er eerst? Oranje, of het kanaal? Dat wil Trienke de Bruin uit Bovensmilde graag weten. Ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit!

Kanaal of dorp?

Het Oranjekanaal loopt dwars door Oranje. Of is Oranje om het kanaal heen gebouwd?

In 1858 opende het westelijke deel van het Oranjekanaal. Het is een veenkanaal, wat betekende dat de gewonnen turf, die uit het veen werd gestoken, via dit kanaal vervoerd werd. Het Oranjekanaal is dus 164 jaar oud.

Hoe komt het Oranjekanaal dan aan haar naam? Aanvankelijk zou het kanaal het Middenkanaal genoemd worden, maar ter ere van koning Willem III werd de naam van het kanaal, met instemming van het hof, gewijzigd in Oranjekanaal.

Aardappelfabriek en Speelstad

In 1913 gaat de Coöperatieve Aardappelmeelfabriek van start, aan het Oranjekanaal. In 1919 sloot deze fabriek zich aan bij AVEBE. De fabriek en de bijbehorende huizen krijgen de naam Oranje, want dat past wel leuk zo, langs het kanaal.

In 1980 wordt de fabriek gesloten. In 1985 is het complex gekocht door ondernemer Hennie van der Most en omgevormd tot attractiepark Speelstad Oranje. Het Speelstad Oranje werd in 1992 geopend. Het was - met een totale oppervlakte van 4 voetbalvelden - het grootste overdekte familiepretpark van Nederland.

De naam van het dorp Oranje

Het dorp is dus eigenlijk om de aardappelfabriek heen gebouwd, om de werknemers te huisvesten. De naam van het dorp is afgeleid van het kanaal, dat er immers 55 jaar eerder al lag. Oranje heet dus Oranje omdat het aan het Oranjekanaal ligt. En het Oranjekanaal heet Oranjekanaal, ter ere van koning Willem III. Koning Willem III was Koning van Nederland van 1849 tot zijn dood in 1890, dus toen het Oranjekanaal gegraven werd zat hij op de troon.

Zoek het uit!