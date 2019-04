Molukkers niet welkom in theater, RMS stapt naar de rechter

De Molukse regering in ballingschap (RMS) mag de jaarlijkse viering van de proclamatie dit jaar niet in Theater Orpheus in Apeldoorn houden. In de rechtbank in Zutphen staan het theater en de RMS vandaag tegenover elkaar.

De afgelopen tien jaar waren de Molukkers op 25 april altijd welkom in het theater, om daar stil te staan bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van de Zuid-Molukse Republiek. Dat is dit jaar 69 jaar geleden.De RMS noemt de weigering opmerkelijk omdat er in de laatste tien jaar nauwelijks incidenten zijn geweest. De regering in ballingschap ziet het weigeren als een poging van het theater om het vieren van de onafhankelijkheid de kop in te drukken. Datzelfde verwijt krijgt de gemeente Apeldoorn, die zich volgens de RMS te formeel opstelt in het conflict.De Molukkers zeggen het wel gewend te zijn om belemmerd te worden in het vieren van de onafhankelijkheid. "We zien dit ook als een wake-up call voor de weerbaarheid, vechtlust en doorzettingsvermogen van de Molukse gemeenschap om op te blijven komen voor onze rechtmatig uitgeroepen vrijheid.", zegt de RMS.Theater Orpheus liet aan verschillende media weten dat de RMS afspraken heeft geschonden. Zonder in detail te treden liet theaterdirecteur Mirjam Barendregd weten niet tevreden te zijn over hoe de viering vorig jaar is verlopen en er geen vertrouwen in te hebben dat de Molukkers de veiligheid kunnen garanderen.De gemeente Apeldoorn heeft een alternatieve locatie aangeboden in de vorm van een sporthal, maar de RMS heeft dat geweigerd. Mocht het theater van de rechter gelijk krijgen, dan worden mogelijk de regionale vieringen van de proclamatie uitgebreid.De Republiek der Zuid-Molukken riep op 25 april 1950 de onafhankelijkheid uit van Indonesië. Dat land, zelf net onafhankelijk geworden van Nederland, zag het afsplitsen van de Molukken niet zitten en greep hard in. De regering van de Zuid-Molukken zit sinds het neerslaan van de onafhankelijkheidspoging in ballingschap in Nederland.