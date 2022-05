ProRail vermoedt brandstichting in boerderij Wijster en doet aangifte

Het onderzoek naar de brand in de boerderij in Wijster, die in de nacht van zaterdag op zondag uitbrandde, krijgt een staartje. ProRail, de eigenaar van de boerderij, vermoedt dat er sprake is van brandstichting en doet daarvan aangifte bij de politie. "De boerderij was sinds het begin van dit jaar al afgesloten van elektriciteit en gas, wat de vraag oproept hoe er brand is ontstaan", zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas.

De brand aan het Looveen in Wijster werd zondagnacht rond 02.00 uur ontdekt. Brandweerlieden konden niet anders dan het leegstaande pand gecontroleerd laten uitbranden.

Boerderij met een verhaal

Het gaat om de voormalige boerderij van Jan Huisjes, die zeventien jaar lang met spoorbeheerder ProRail in conflict was over de onbewaakte spoorwegovergang naar de boerderij. Zijn vrouw overleed vorig jaar, toen ze tijdens het oversteken op het spoor werd aangereden door een trein. Inmiddels is Huisjes verhuisd, is de overweg gesloten en is ProRail eigenaar van de boerderij.

ProRail laat weten te hopen dat het onderzoek niet te lang op zich laat wachten, zodat sporen zo snel mogelijk veilig kunnen worden gesteld. "Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om te achterhalen hoe de brand is ontstaan", zegt Baas, die eraan toevoegt het vervelend te vinden dat de brand zoveel overlast en rotzooi heeft veroorzaakt in de omgeving.

Sloop laat op zich wachten

De boerderij stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar de vraag is of dat binnen afzienbare tijd gebeurt. Recent ecologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er sporen van vleermuizen en kerkuilen in het pand zijn aangetroffen. Omdat zij onder beschermde diersoorten vallen, was ProRail nog in afwachting van wanneer er gesloopt kon worden. "Helemaal omdat we nu midden in het broedseizoen zitten", zegt Baas.