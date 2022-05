Corso Frederiksoord wil jongeren langer vasthouden

"Onze insteek is dat we echt een brug willen slaan tussen kindercorso en de volwassenen", legt Jolanda Pool van het Corso Frederiksoord uit. De juniorcommissie daagt jongeren uit om een kleinere corsowagen te maken, op basis van bijvoorbeeld een melkwagen of een grote bolderkar. Het onderstel en bouwmaterialen krijgen ze van het corso.