Voedselbank speciaal voor bijen

Maandag is het Nationale Zaaidag. The Pollinators hopen dat op die dag zoveel mogelijk zaadjes de grond in gaan. Om mensen van biologisch bloemzaad te voorzien hebben vrijwilligers door het hele land ruim vijfhonderd voedselbanken voor bijen opgezet. Ook in Drenthe kan je gratis zaadjes ophalen, bijvoorbeeld bij Kim Bakker uit Assen.

De alarmerende berichten over de achteruitgang van het aantal wilde bijen kunnen je bijna niet ontgaan zijn. In reactie daarop zijn er initiatieven zoals de Bijenwerkdag en het inzaaien van bermen door verschillende gemeentes. The Pollinators is een initiatief dat sinds 2017 de Nationale Zaaidag organiseert. Hun doel is om een gezonde leefomgeving te creëren voor bestuivende diersoorten, zoals de bij. Een nieuw onderdeel van de Zaaidag dit jaar zijn de ruim vijfhonderd voedselbanken voor bijen. Maandag verdelen ze miljoenen zaden door heel het land, voor wat ze zelf noemen 'de grootste zaaiactie ooit'.Kim uit Assen doet mee en heeft vandaag en morgen een eigen voedselbank voor bijen. Ze is geen expert op het gebied van de bijen, maar wil graag wat voor de natuur betekenen. "De bijen hebben geen stem. Ik wil ze graag helpen door anderen te stimuleren een bijdrage te leveren. Een paar tegels eruit en bloemenzaad erin, het zijn de kleine dingetjes die een verschil kunnen maken."Wil je bij één van de voedselbanken langsgaan, meld je dan vooraf aan via Nudge . Daar vind je een kaart met voedelbanken bij jou in de buurt. Kim heeft in totaal 25 zakjes te verdelen. "Alle zakjes moeten natuurlijk op", zegt Kim.