Badkamerhanger als reminder voor tekencontrole

In Drenthe komt de ziekte van Lyme de afgelopen jaren steeds vaker voor. Om te voorkomen dat kinderen deze ziekte krijgen is het belangrijk om na het buiten spelen het lichaam te controleren op teken. Deze kleine parasieten kunnen onder andere de ziekte van Lyme overbrengen.Om kinderen en ouders te helpen bij die controle stelt GGD Drenthe een hanger beschikbaar, bestemd voor de badkamer. Deze is met een zuignapje aan de spiegel vast te maken. Scholen en kinderopvangcentra kunnen de badkamerhangers gratis bestellen voor hun klas of groep.Het is een geheugensteuntje , want de controle wordt nogal eens vergeten. Dit blijkt uit onderzoek naar controle op tekenbeten onder kinderen van tien tot en met dertien jaar. Het onderzoek werd in het voorjaar van 2017 en 2018 uitgevoerd door GGD Drenthe in samenwerking met ongeveer twintig Drentse scholen.Naast de badkamerhanger heeft GGD Drenthe een filmpje uitgebracht met extra informatie over de tekencontrole.