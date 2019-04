Martens fluit FC Emmen - FC Utrecht, Kuipers leidt kelderkraker

Voor Richard Martens is het de elfde wedstrijd die hij dit seizoen in de eredivisie fluit. De arbiter had in augustus ook de leiding over de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Emmen. Die wonnen de Emmenaren toen met 1-2 .Martens gaf dit seizoen al 39 gele kaarten. Twee keer stuurde hij iemand met direct rood van het veld af en hij kende acht keer een strafschop toe.Martens wordt zaterdag ondersteund door zijn assistenten Erik Kleinjan en Ruud Bexkens. De vierde official is Ingmar Oostrom. De VAR van dienst is Jochem Kamphuis.Het belangrijke duel De Graafschap - FC Emmen staat dinsdagavond onder leiding van Björn Kuipers. De scheidsrechter uit Oldenzaal floot dit seizoen twee keer eerder een wedstrijd van de Drenten. Dat waren de gewonnen uitwedstrijd bij FC Groningen (1-2) en de verloren thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1).Kuipers heeft dit seizoen in de eredivisie negentien wedstrijden gefloten. Daarin gaf hij 59 keer geel en zes keer direct rood. Zeven keer gaf de 46-jarige arbiter een strafschop.Kuipers wordt dinsdagavond ondersteund door zijn assistenten Erwin Zeinstra en Joost van Zuilen. De VAR die vanuit Zeist gaat meekijken is Jeroen Manschot.