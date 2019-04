Raad plaveit weg voor stadsboerderij bij Noordbargerbos

Daar willen de broers een melkrunderveehouderij beginnen, met daarbij kaasmakerij en theeschenkerij. De uitspraak van de raad is voorlopig. Later dit jaar volgt de bodem- en einduitspraak. Maar het hoogste bestuurscollege ziet voorlopig geen reden om het bestemmingsplan te schorsen.De vraag of het perceel al dan niet in een beschermde bufferzone tussen natuur en platteland is, zal de Raad van State mogelijk in de bodemprocedure beoordelen.Voor de gebroeders Nijhoff is de uitspraak dus een meevaller. Zij kunnen nu beginnen met de voorbereiding van hun plannen. Voor de tegenstanders van de boerderij is het minder goed nieuws.Een daarvan is een boer die in de buurt van de geplande locatie woont. Hij loopt er regelmatig rond om te genieten van de natuur. Hij vreest voor overlast van de boerderij en koeien, vanwege mogelijke stank, stof en vliegen overlast. De Raad meent dat dat wel mee zal vallen, aangezien de man er niet woont, maar alleen af en toe rondloopt.