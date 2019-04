Doorstart voor kledingketen CoolCat

Hoeveel van de tachtig winkels precies verdergaan is nog niet duidelijk. Daarover gaat de nieuwe eigenaar komende tijd gesprekken voeren met de verhuurders van de panden. CoolCat heeft drie vestigingen in Drenthe: in Assen, Hoogeveen en Emmen.De verkoop van kleding van het merk CoolCat wordt in april nog door de curator voortgezet vanuit de huidige winkels. Retail Beheer benadrukt dat de webwinkel actief blijft en dat online een belangrijke rol gaat spelen in de nieuwe strategie.CoolCat werd onlangs failliet verklaard . Bij de in 1979 door ondernemer Roland Kahn opgerichte onderneming werken in totaal 1450 mensen, waarvan 1180 in Nederland.