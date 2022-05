Ganzenmarkt Coevorden in nieuw jasje: 'Ganzendrijven niet van deze tijd'

De Ganzenmarkt in Coevorden moet anders. De organisatie presenteert vandaag de nieuwe plannen voor de jubileumeditie van het bekendste evenement van Coevorden, dat in november zestig jaar geleden voor het eerst gehouden werd. De ganzen zijn er weer bij, maar het ganzendrijven richting de markt verdwijnt.

Vetgemeste boerenganzen werden door de straten van Coevorden naar de markt gedreven en verhandeld. Een traditie die stamt uit de zestiende eeuw en het is de oorsprong van de huidige Ganzenmarkt van Coevorden. Alleen is er elk jaar minder belangstelling voor deze traditie volgens Stichting Ganzenmarkt.

"De tijden veranderen, zo kan 'ganzen drijven' bijvoorbeeld echt niet meer vanuit het perspectief van diervriendelijkheid", legt Geert Bults van Stichting Ganzenmarkt uit. "Daarom is het tijd om de Ganzenmarkt in een nieuw jasje te steken."

De ganzen zullen onderdeel blijven van de Ganzenmarkt, maar hoe precies? Daar is de organisatie nog niet helemaal over uit. "We willen graag dat de ganzen zichtbaar blijven voor het publiek, maar op een diervriendelijke manier", vertelt voorzitter Janneke Knegtering.

Veranderingen

Wat wel bekend is, is dat de ganzen de hoofdrol krijgen op de nieuwe website en het nieuwe logo. Het nieuwe logo is een gans in 'Nijntje-stijl'. Daarnaast wordt een breed programma opgezet voor het weekend van de Ganzenmarkt, dat op de vrijdag begint met een vuurwerkshow.

Vorig jaar is de 'Ganzenloop' al bij het evenement getrokken, dit jaar komt dat hardloopevenement terug. Ook is er livemuziek en straattheater. Een wens van de organisatie is een stadsgravure ter ere van 'Ganzen Geesje', zoals er nu ook drie andere stadsgravures in de binnenstad liggen. "Zo blijft Ganzenmarkt permanent zichtbaar in Coevorden, niet alleen in november", aldus Knegtering.

Biestemaondagen

Hoofdact van De Ganzenmarkt is de verkiezingen van de Miss en Mister Ganzenhoed(st)er. De winnaars vertegenwoordigen Coevorden een jaar lang bij allerlei culturele activiteiten. Alleen trekt volgens Bults ook de verkiezing ieder jaar minder mensen. "We zien de laatste jaren dat de markt op de maandagochtend maar halfvol staat bij de verkiezingen. Ook voor corona was dat al zo." Daarom verplaatst de organisatie de verkiezingen naar de middag en is er 's ochtends ruimte voor de gewone markt.

Om in de toekomst meer mensen bij deze verkiezingen te betrekken, mogen Coevordenaren dit jaar meestemmen voor de winnaar. De kandidaten worden, in aanloop naar de Ganzenmarkt toe, gepresenteerd op sociale media. Dat wordt gedaan op de zogenaamde 'Biestemaondagen' in de weken voor Ganzenmarkt. Vroeger werd er op deze maandagen vee verhandeld op de markt.

Vrienden van Ganzenmarkt

Iedereen die dat wil, kan voor 40 euro 'Vriend van de Ganzenmarkt' worden. Burgemeester Renze Bergsma is de eerste vriend: "Dit is hét evenement voor Coevorden en voor de regio. Dat is het al zestig jaar en ik hoop dat dat nog heel lang zo blijft. Het is belangrijk voor Coevorden en daarom draag ik graag een steentje bij als vriend."