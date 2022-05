Advocaat Moszkowicz wraakt rechtbank in zaak Ruinerwold: 'Rechter vooringenomen'

Josef B. wilde vandaag geen enkele vraag beantwoorden, maar desondanks hebben de rechters het wel een paar keer geprobeerd. De vraag die de rechter stelde over wat hij vond van de situatie waarin de kinderen zaten kwam volgens de rechter zelf "recht uit haar hart".

Wrakingskamer moet beslissen

Vlak erna schorste de rechtbank de zitting voor de lunch. Om twee uur zou de zaak verder gaan met de strafeis van het Openbaar Ministerie, maar zover kwam het niet. Moszkowicz ging staan en kwam met zijn wrakingsverzoek.

De wraking betekent dat de rechtbank vandaag niet verder kan met de zaak. Er moet nu een wrakingskamer, bestaand uit drie andere rechters, komen. Die moet beoordelen of de rechtbank inderdaad vooringenomen (bevooroordeeld, red.) is geweest. De wrakingskamer komt vanmiddag nog bijeen. Of er ook vandaag een uitspraak komt, is nog niet bekend.

Vrijheidsberoving en mishandeling

B. wordt behalve van vrijheidsberoving tussen 1999 en 2019 ook verdacht van mishandeling van de negen kinderen. Dat zou hij niet zelf hebben gedaan, maar doordat hij vader Gerrit Jan van D. hielp door panden te huren en boodschappen te brengen naar het gezin, zou hij de situatie hebben laten bestaan. Dit hebben de kinderen verklaard.

Van D. leefde als godsdienstwaanzinnige en onderwierp zijn kinderen aan zijn zelfverzonnen geloof, waar Josef B. (61) een aanhanger van was. De kinderen werden regelmatig mishandeld en afgezonderd van de rest. Enkelen werden ook misbruikt. Nadat de oudste drie het gezin ontvlucht waren, verhuisde Van D. in 2010 met de kinderen naar de afgelegen boerderij in Ruinerwold.

Van D. geloofde dat hij de nieuwe Messias was en bereidde de kinderen voor op het leven in een nieuwe wereld. Invloeden van buitenaf maakten hen 'onrein' in zijn ogen. Daarom schermde hij hen af. Israel, de oudste van de zes die in Ruinerwold woonden, ontvluchtte het gezin in oktober 2019, waarna hij hulp vroeg in het dorp en het gezin wereldnieuws werd.

Enige verdachte

Van D. zelf hoeft niet terecht te staan, omdat hij daar, als gevolg van een beroerte in 2016, niet toe in staat is. De rechtbank stopte zijn zaak vorig jaar maart. Josef B., ook wel aangeduid als de klusjesman van het gezin, is de enige die terechtstaat. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en ziet de vervolg door justitie als een 'heksenjacht'.

De rechtbank heeft vanochtend de verklaringen voorgelezen die de kinderen bij de politie en de rechter-commissaris hebben afgelegd. De jongste vijf stonden destijds nog steeds achter de opvattingen van hun vader, de oudste vier hebben belastend verklaard. Over Josef B. hebben zij gezegd dat die enkel deed wat Van D. hem opdroeg en dat de Oostenrijker zelf ook mishandeld werd door de zelfbenoemd 'aartsvader'.