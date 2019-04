Vergevingsgezinde bermen en fietsles voorkomen ongevallen

Toch was er in 2018 een stijging te zien van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer in Drenthe. Zo kwamen er in totaal 26 mensen om bij een verkeersongeluk. Dit nadat er drie jaar lang een daling was.Om het aantal slachtoffers terug te dringen kijkt de provincie Drenthe naar de infrastructuur van bijvoorbeeld wegen. Zo heeft Drenthe bijna overal bomen langs de weg staan. ''Daar gaan we op sommige plekken ook naar kijken,'' vertelt gedeputeerde Henk Brink.En niet alleen de bomen, maar ook de juiste bermen kunnen zorgen voor een veiligere situatie. ''Dat noemen wij vergevingsgezind. Dat betekent dat als je naast de weg terechtkomt de berm het je vergeeft en dat je nog op de weg kunt komen.''Naast de autowegen gebeuren er ook ongelukken op de fiets, vooral met de e-bike. Vorig jaar kwamen 8 fietsers om bij een verkeersongeluk. Dit kwam niet als een verrassing. ''Ouderen blijken een kwetsbare groep te zijn,'' aldus Brink. Ook bij de aanleg van fietspaden worden maatregelen genomen. ''We willen als fietsprovincie gastvrij zijn,'' vertelt Brink. ''Dan kijk je naar wat daar voor nodig is. De snelheden worden hoger, de verschillen worden groter op de fietspaden. Ook dat levert discussie op. Dus misschien moeten de fietspaden wel breder. En ook bij fietspaden spelen bermen een rol. Daar zijn wij mee aan de slag.''Naast maatregelen in het landschap worden er ook andere maatregelen genomen. ''We kijken naar hoe we de ouderen toch iets meer wegwijs kunnen maken met zo'n e-bike,'' vertelt Brink.