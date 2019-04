Week van de teek: op tekenjacht

Badkamerhanger als reminder voor tekencontrole

Mathijs ter Bork van IVN Noord laat de klas een uitvergrote zuigsnuit van een teek zien. "Daarmee lijmt hij zich vast. Hoe langer de teek vastzit, hoe groter de kans dat je er ziek van wordt. Als je na vierentwintig uur griep krijgt, moet je naar de dokter gaan."Het valt Ter Bork op dat vooral leerkrachten de teken eng vinden. De kinderen vinden het juist interessant. Dat blijkt ook als ze op tekenjacht gaan. Zonder probleem slepen de kinderen een groot wit laken achter zich aan door de bosjes, met als resultaat inderdaad enkele teken op het laken.Waar denken de kinderen dat de teken vooral zitten? "In de brandnetels!", roept er eentje. "Dat klopt", zegt Ter Bork, "en in het hoge gras. Teken sterven vooral door uitdroging en doordat er niemand langs liep die ze kunnen pakken. Daarom vind je ze hier en niet in het hele korte gras achter jullie school."Ter Bork vindt teken erg interessante dieren. "Het is leuk om te weten hoe zo'n beestje leeft. Een teek kan vier jaar oud worden en eet in die tijd maar drie keer. Als natuurliefhebber vind ik dat fascinerend."Met de lessen wil Ter Bork ervoor zorgen dat het bij de kinderen automatisme wordt om na het buitenspelen even te checken of er ergens een teek is blijven hangen. "Als je zo'n teek binnen een dag verwijdert, is de kans heel klein dat je ziek wordt."Om de kinderen een handje te helpen, heeft de GGD een zoekkaart gemaakt. De kaart heeft een zuignapje om hem aan een spiegel thuis op te hangen. "Voordat je 's avonds gaat slapen, kun je op de tekenkaart bekijken of je risico gelopen hebt op een tekenbeet. Er staat precies hoe en waar je je moet controleren", aldus GGD verpleegkundige Marian Wijma.