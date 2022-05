Brand Klein Paramaribo treft buren: beide restaurants voorlopig dicht

Het is anderhalve week geleden dat er brand ontstond bij restaurant Klein Paramaribo in Assen. Niet alleen dit pand is beschadigd door de brand, maar ook de restaurants ernaast hebben schade ondervonden aan hun panden in de Rolderstraat.

Beide gebouwen zijn daarom niet open. Waarbij de ene vooral roet- en rookschade heeft, staat het er bij de andere buren ernstiger voor. Hun pand dreigt in te storten; de eigenaren mogen het pand niet meer in.

'Doorgaan met bezorging'

Toen de brand uitbrak bij Klein Paramaribo kwamen de buren naar de Rolderstraat om de situatie te bekijken. In eerste instantie was dat vooral om de eigenaren van het Surinaamse restaurant te ondersteunen. Op een later moment zagen ze dat hun eigen pand gevaar liep. "Het zag er in het begin wel allemaal oké uit toen we aankwamen, maar aan het einde van de brand sloeg het ook over op onze zaak." Hierdoor is het pand zeker drie tot zes maanden dicht, maar bij de pakken neerzitten doen ze niet.

"We hebben nog andere panden in Assen, daardoor kunnen we nu wel doorgaan met bezorgen. Dat maken we nu gereed in een van onze panden. Maar we kunnen nu geen gasten ontvangen en missen daardoor wel omzet."

En dat is niet het enige. De eigenaren moesten eigenlijk alles achterlaten in het pand, vertelt de eigenaresse. "We zijn een keer naar binnen geweest met de politie en brandweer om waardevolle spullen op te halen. Eigenlijk hadden we alles achtergelaten. Het is vreselijk dat dit gebeurd is. Je verwacht het niet, je bent alles kwijt en je kan ook niks doen. Behalve afwachten en kijken wat de verzekering kan betekenen."

'Het viel tegen'

Het andere naastgelegen restaurant had iets meer geluk. "Ons pand is niet geraakt door de brand of rook, maar er is veel roetschade. Alles moest eruit, tot aan de plafonds aan toe. Het viel ons tegen hoeveel roet er overal zit."

Op dit moment zijn de eigenaren druk bezig met schoonmaken. Sinds vorige week dinsdag mochten ze het pand weer betreden. "De politie en brandweer hebben het pand gecontroleerd en daarna mochten we erin. Ik hoop dat we over ongeveer drie tot vier weken weer open kunnen. We zijn vooral heel blij dat de brand niet naar ons is uitgeslagen, maar het is vreselijk wat er gebeurd is.''