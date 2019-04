Gemeentes druk met opruimen paasvuren

De gemeente Aa en Hunze laat desgevraagd weten dat een ploeg van de buitendienst met een vrachtwagen met grijper bezig is de verschillende paasbulten te ontmantelen.Ook in de gemeente Tynaarlo is begonnen met het opruimen van de bulten. De verwachting is dat alle paasbulten daar aan het einde van de dag opgeruimd zijn.De gemeente Noordenveld doet haar best om zo snel mogelijk de takkenverzamelingen weg te halen. "Voor het weekend halen we in ieder geval de bulten bij Peest en Zuidveld weg. De zes andere paasbulten worden zo snel mogelijk afgebroken, maar we zijn afhankelijk van de mankracht die we hebben", laat een woordvoerder van de gemeente weten.Er is in de gemeente Noordenveld ook gezorgd voor extra toezicht en surveillance van de politie: "We willen voorkomen dat baldadige jeugd bijvoorbeeld toch een paasvuurtje gaat stoken."De gemeente Borger-Odoorn laat weten dat de organisatoren van de paasvuren zelf verantwoordelijk zijn voor het afbreken van de paasbult. Hier zijn de paasvuren in Bronnegerveen, Exloo, Odoorn en Valthe afgelast. De zeven andere vreugdevuren gaan wel door.