Unesco-status Koloniën van Weldadigheid onder druk bij nieuwe gaswinning

Andere bezwaren

Na het onderzoek blijven drie locaties over die geen schade aanbrengen aan het werelderfgoed. Maar die opties kennen andere kanttekeningen. De locaties liggen bijvoorbeeld te dicht bij stikstofgevoelig terrein, kennen beschermde dier- en plantensoorten of zijn aangewezen als cultuurhistorisch en archeologisch belangrijk. Zoals bijvoorbeeld 'de pingoruïnes, een historisch essenlandschap, De Jaren; een historische weg uit 1832, de vliegroute van vleermuizen, een dassenburcht of een poel die dient als voortplantingshabitat voor beschermde amfibieën'.

Ook vormt de boorlocatie volgens het rapport in sommige gevallen een gevaar voor broedvogels. "Zij kunnen worden verstoord door aanwezigheid van mens en materieel en geluid." Bij acht van de in totaal negen locaties zijn er gevolgen voor beschermde soorten. Gaat het over archeologische en landschappelijke waarden, dan zal er bij alle negen opties effect te merken zijn.

Reactie Vermilion

Hidde Baars van Vermillion Energy reageert niet verbaasd op de uitkomsten van het onderzoek. "Als je gaat zoeken naar mogelijke mijnbouwlocaties, dan stuit je altijd op restricties. Vanwege bepaalde beperkingen die gelden blijft er heel weinig over." Baars benoemt dat Vermilion Energy ook naar locaties buiten de Koloniën van Weldadigheid onderzoek doet. "Maar natuurlijk heeft zo'n locatie impact. Er spelen verschillende belangen. Het belang van Unesco is duidelijk. Wij zeggen: dat valt allemaal wel mee; in de realiteit zal er niet zoveel veranderen. Gaswinning kon voor de Unesco-status in dit gebied óók."

Uiteindelijk wil Vermilion met alle partijen door één deur kunnen. "We doen het zorgvuldig en praten met iedereen. We gaan er keurig uit komen. Vroeger kregen we vaak de vraag: waarom winnen we nog gas? In deze tijd rondom de perikelen in Rusland hoeven we dat belang niet uit te leggen."

Na de zomer besluit