Voorjaar doet aantal WW-uitkeringen Drenthe dalen

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in maart met 237 afgenomen in vergelijking met de maand ervoor. Daarmee komt het totaal op 8.972. Dat is 3,6 procent van de Drentse bevolking.

Over heel 2018 daalde het aantal met 2.276, vergeleken met het jaar ervoor. Dat meldt het UWV. Er is in maart ieder jaar een daling van het aantal uitkeringen omdat er dan meer werkzaamheden zijn in de sectoren bouw, landbouw en horeca.De provincies in Noord-Nederland zijn erg gevoelig voor de wisseling van seizoenen in vergelijking met andere provincies. 38 procent van alle WW-uitkeringen ontstaan dan ook tijdens de wintermaanden. Door het voorjaarsweer beginnen de werkzaamheden binnen de bouw, landbouw en horeca weer om meer mankracht te vragen.Bouwbedrijven zoeken naar schilders en timmerlui. Door het oprukken van toerisme in het voorjaar zijn daar mensen in de bediening nodig. Bedrijven in de landbouw hebben weer mensen nodig voor hovenierswerk en als hulpkracht.