Hapje en drankje in Wildlands krijg je van robot A.I.S.A.

Wie een hapje of drankje wil doen in Wildlands krijgt zijn bestelling mogelijk van een robot. Sinds vandaag heeft het dierenpark een mechanische medewerker rondrijden om het eten en drinken te brengen.

De robot heeft de naam 'A.I.S.A.', een afkorting voor Artificial Intelligence Serving Assistent, en zal het personeel helpen in de bediening. Volgens Wildlands is het apparaat niet aangeschaft om de huidige horecamedewerkers te vervangen. De robot gaat 'werken' in Momma's Restaurant, de eetgelegenheid in Serenga.