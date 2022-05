Helft Drentse basisscholen barst binnen 10 jaar uit de voegen

"We zien ook dat mensen steeds verder van hun werk gaan wonen," vervolgt Bock. Een vrijstaande woonboerderij in Drenthe en een baan in Utrecht? Het zijn combinaties die je steeds vaker hoort. Corona heeft die trend versterkt, legt Bock uit, doordat mensen meer thuis zijn gaan werken.

En corona, een overspannen woningmarkt: het was een paar jaar geleden allemaal moeilijk te voorzien. En dus ook niet meegenomen in de prognoses van de leerlingenaantallen. Bock: "Prognoses zijn schattingen, die stemmen nooit 100 procent overeen met wat er daadwerkelijk gebeurt. Hoe lager in het niveau, dus hoe lokaler, hoe onzekerder de prognoses zijn. Een paar gezinnen meer of minder kunnen veel verschil maken." Iets wat des te relevanter is in Drenthe, waar gemiddeld genomen wat minder leerlingen op een school zitten.

Koffie op de gang

Ook bij De Borgh in Borger loopt de realiteit wat uit de pas met de prognoses van weleer. "In 2013 waren wij een krimpgemeente. Toen keken we bij de bouw van de school: wat ga je doen als je straks lokalen over hebt?" Dus de 135 leerlingen die directeur Koen Woltmeijer bij de opening op school had zitten, daarvan had niemand gedacht dat het er nu 180 zouden zijn.