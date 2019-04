Transavia vliegt komende winter niet vanaf Eelde, TUI neemt vlucht over naar Gran Canaria

''We zijn afhankelijk van touroperators om vanaf Groningen vluchten aan te bieden. We hebben niet genoeg wensen van touroperators gehad om het vliegen vanaf Groningen rendabel te maken in de winterperiode'', zegt woordvoerder Claudia Metz van Transavia tegen RTV Noord Dat betekent in feite dat Transavia het komend winterseizoen helemaal niet vliegt vanaf het Drentse vliegveld. Gran Canaria was jarenlang een vaste bestemming voor vakantiegangers die in de winter vanaf de noordelijke luchthaven de Spaanse zon wilden opzoeken.Een van die touroperators is TUI. Zij nemen de vlucht komend winterseizoen over van Transavia, zegt woordvoerder Petra Kok. "We zien dat er belangstelling is voor een bestemming als Gran Canaria. We geloven er ook in. Daarom durven we met een eigen toestel te vliegen."TUI Nederland doet dit samen met een andere touroperator, Thomas Cook. De vlucht naar deze zonbestemming is in het winterseizoen op maandag en vrijdag.Groningen Airport Eelde laat in een reactie aan RTV Drenthe weten dat ze nog niets bevestigd hebben gekregen van Transavia.Het winterseizoen loopt van 1 november 2019 t/m 31 maart 2020. Transavia kijkt nu waar ze zelf toestellen nodig hebben en op welke manier ze voor touroperators kan vliegen. "we moeten nu onze reisschema's vastleggen en vandaar dat we nu dit besluit moesten nemen. Voor de zomer van 2020 en de winter daarna gaan we gewoon weer in gesprek", meldt woordvoerder Claudia Metz van Transavia.''Het is zeker niet de bedoeling van Transavia definitief afscheid te nemen van Groningen Airport Eelde'', zegt Metz.Volgens Metz is de teruglopende belangstelling voor de Canarische Eilanden alleen merkbaar bij Groningen Airport Eelde. ''Vanaf andere Nederlandse luchthavens vliegen we komende winter wel daarheen'', zegt Metz.De Transavia-woordvoerder waagt zich niet aan een verklaring voor de opstelling van de touroperators: ''Dat moet u aan henzelf vragen.''