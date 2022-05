Opvang voor 24 Oekraïners bij sporthal in Exloo

De gemeente Borger-Odoorn opent een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Exloo. Er komen twaalf woonunits achter de sporthal aan de Hoofdstraat. In totaal is er plek voor 24 vluchtelingen.

Een deel van het parkeerterrein bij de sporthal wordt geschikt gemaakt voor de plaatsing van de woonunits. Vanaf 1 juni moet de vluchtelingenopvang starten.

Andere opvangplekken in Borger-Odoorn

Naast deze locatie zijn er drie andere opvanglocaties voor Oekraïners in Borger-Odoorn. In Nieuw-Buinen zijn op zorgboerderij Het Kleurenpalet en een gebouw van de Protestantse Kerk, Het Tussendiep, vluchtelingen ondergebracht. Ook worden op vakantiepark Capfun Fruithof in Klijndijk 42 vluchtelingen gehuisvest.

Voor omwonenden is in het dorpshuis van Exloo vanavond een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Burgemeester Jan Seton en wethouder Nynke Houwing zijn aanwezig.

Minder Oekraïners in gemeentelijke opvang