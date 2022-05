Assen maakt rekenfout met nieuw appartementencomplex Acmesa-terrein

De gemeente Assen heeft een rekenfout gemaakt met de geplande hoogte van een nieuw appartementencomplex op het voormalige Acmesa-terrein. Dat blijkt uit een brief van het college van burgermeester en wethouders.

Het voormalig Acmesa-terrein ligt in de Oranjebuurt en aan weerszijden van de Prins Hendrikstraat. De bedoeling is dat er maximaal 36 koopwoningen en 77 sociale huurappartementen komen. Die huurwoningen komen in een woontoren op de hoek van de Rolderstraat en de Hendrik de Ruiterstraat en in een appartementengebouw op de hoek van de Rolderstraat en de Prins Hendrikstraat.

Appartementengebouw is te hoog

De rekenfout gaat over het laatste appartementengebouw. Een aantal bewoners heeft tijdens de inzage vragen gesteld over de bouwhoogte van het appartementengebouw op de hoek van de Rolderstraat - Prins Hendrikstaart. Naar de bewoners is de zestien meter gecommuniceerd. Maar in het plan staat een goothoogte van 16,5 meter en een nokhoogte - de bovenkant van het dak - van 20 meter.

En doordat de ene straat hoger ligt dan de ander, komt de feitelijke hoogte van de goot uiteindelijk op 18,5 meter en die van de nok op 22 meter.

Hoogte terugbrengen?

De gemeente heeft samen met de ontwikkelingspartners onderzocht of de hoogte kan worden teruggebracht. Uit de brief van het gemeentebestuur blijkt dat dat alleen kan als er of minder appartementen komen, er concessies gedaan worden aan de zwaardere isolatie-eisen voor het gebouw óf door versobering van andere duurzaamheidsmaatregelen. De betrokken partijen staan hier alleen niet voor open.

Een andere optie is het laten vervallen van een zadeldak. Dat zijn twee schuine dakdelen met een nok van 3,5 meter hoog op een deel van de vijf bouwlagen. Dat is ook geen gewenste oplossing volgens het college. "Het dak is namelijk een eis uit het beeldkwaliteitsplan, om het niet eruit te laten zien als en platte doos. Daarnaast heeft Actium, de woningcoöperatie, het dak nodig voor technische installaties."

"Er wordt waarde gehecht aan de duidelijkheid richting de omwonenden. Deze worden via een brief op de hoogte gesteld van dit verhaal. Daarnaast is er op 9 mei een informatiebijeenkomst om uitleg te geven. Eventuele reacties op de bouwhoogte zullen wij betrekken bij ons raadsvoorstel aan uw raad om het bestemmingsplan vast te stellen", staat tot slot in de brief.