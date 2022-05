Wrakingsverzoek in zaak Ruinerwold afgewezen: rechtbank mag verder

Een van de rechters kwam tijdens de behandeling van de zaak terug op een verklaring die verdachte Josef B. na zijn arrestatie bij de politie heeft afgelegd. Hij zei dat hij kwaad was op Israel, de oudste van de zes kinderen die bij vader Gerrit Jan van D. in Ruinerwold woonden, omdat hij in 2019 wegliep, waardoor het gezin in de openbaarheid kwam. Hij noemde Israel een verrader, omdat hij ook gewoon weg had kunnen gaan, zonder dat wereldkundig te maken.

B. wilde vandaag niks verklaren. De rechter vertelde dat ze de klusjesman van het Ruinerwoldgezin, als hij wel antwoord had willen geven, had willen vragen of hij er nog steeds zo over dacht. Daarbij benoemde ze dat het zonder papieren lastig was om weg te gaan bij het gezin. Vader Van D. had zijn jongste kinderen namelijk nooit aangegeven bij de burgerlijke stand, waardoor de kinderen in feite niet bestonden.