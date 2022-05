Boorlocatie in Unescogebied wordt een 'duivels dilemma'

Het onderzoek dat de gevolgen van de gaswinning in kaart bracht, benoemt nadrukkelijk dat er sprake moet zijn van een 'zeer zwaarwegend belang, dat opweegt tegen het internationale belang van het werelderfgoed'. Daarbij is specifiek gekeken naar wat aanpassingen in het landschap voor het beschermde aanzicht betekenen. In vijf van de negen onderzochte locaties vormt dat een behoorlijk risico, in één geval met een 'ontoelaatbaar groot effect'.

Over het behoud van de Unescostatus maakt Wiersma zich eigenlijk geen zorgen, wel over de staat van het erfgoed. "De gevolgen die mogelijk kunnen voortvloeien uit gaswinning in dit gebied", legt hij uit. "Begrijp me goed, De Maatschappij is niet voor of tegen gaswinning, wij zijn ook geen actiegroep, we weten dat gas en windturbines nodig zijn, maar ik vraag me af waarom je nu gas moet winnen juist in dit hele unieke landschap met zo'n enorme historische waarde."

In verleden al geprocedeerd

Burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld deelt die gedachte. "Ik maak me geen zorgen over het behoud van de Unescostatus, ik maak me wel zorgen om de consequenties die het kan hebben. De gaswinning in zijn algemeenheid. Daar hebben we in het verleden ook voldoende tegen geprocedeerd."

"Toch vind ik het nog heel moeilijk om in te schatten welke gevolgen dit heeft", vertelt Jager. Voordat de Unescostatus werd afgegeven werd er al gas gewonnen in het gebied. "Daar verwacht ik niet direct consequenties voor", zegt Jager. "Maar wat voor consequenties gaat dit hebben voor nieuw aan te vragen vergunningen? Daarvoor is het stof nog iets te vers. Het verdient wel de nodige aandacht om daar in ieder geval een studie van te maken."