Platform Storm wil 'gevoelige' informatie boven tafel rond windpark Drentse Monden

De tegenstanders van het windpark in de Drentse Monden hadden zo'n wob-verzoek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingediend om meer te weten te komen over de gevolgen van het windpark.Zo wilde Platform Storm via het verzoek te weten komen of het windpark schadelijke uitstoot voor de omgeving veroorzaakt en welke milieueffecten er met de bouw van het windpark gemoeid zijn. De tegenstanders kregen antwoord, maar kregen een nagenoeg volledig weggelakt dossier in handen.Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft in haar verweer aan dat het in het verleden al soortgelijke informatie heeft gedeeld en wil geen windcontracten met mogelijke inhoud prijsgeven. "Vanwege de recente bedreigingen in het gebied vindt de minister terughoudendheid gepast", aldus de landsadvocaat.Platform Storm kreeg na een wob-verzoek om deze informatie vooral weggelakte stukken in handen. "Het was onbegrijpelijk", zegt advocaat Anne van Nus. "Er stond niets, maar dan ook helemaal niets in. Geen enkel blad met informatie."De tegenstanders van het windpark in de Drentse Monden willen deze informatie omdat vorig jaar bekend is geworden dat het windpark gebruik maakt van windmolens van Nordex, die een tiphoogte hebben van 210 meter."Sinds kort is pas duidelijk dat het om deze windmolens gaat", zegt Storm-voorman Jan Nieboer. "Dat betekent nogal wat: qua slagschaduw, qua impact op de leefomgeving en qua laagfrequent geluid. Die informatie willen we via een wob-verzoek allemaal boven tafel hebben."Of dat ook gaat gebeuren, is de vraag. De betrokken partijen Raedthuys, windcoöperaties DEE en Oostermoer laten bij monde van advocaat Jake Tingen weten dat de vraag om informatie geen juiste vraag is. "Het is geen vraag om milieu-informatie", stelt hij. Met andere woorden, het verzoek bevat volgens Tingen niet de juiste vraag.Of dat zo is, gaat de bestuursrechter beoordelen. De uitspraak over het al dan niet toekennen van het wob-verzoek, volgt over zes weken.