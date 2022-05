File op A28 door gesprongen waterleiding bij Beilen

Door een gesprongen waterleiding bij Beilen is een rijstrook van A28 in de richting van Assen afgesloten. Daardoor is een file ontstaan tussen de afrit bij Dwingeloo en Beilen-Noord.

Een monteur is aanwezig om het probleem op te lossen, maar de file loopt op, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer in de richting van Groningen wordt daarom geadviseerd om te rijden via de A32 en de A7. Weggebruikers vanuit Zwolle volgen dan de route via Meppel, Heerenveen en Drachten naar Groningen.