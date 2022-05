Asielzoekers Meppel in hongerstaking: medische hulp ingeschakeld

De asielzoekers op de vluchtelingenboot in Meppel zijn sinds gisteren in hongerstaking. Het gaat om ongeveer 75 van de honderd mannen. Ze zijn het niet eens met de manier waarop ze behandeld worden door het COA en de IND.

De protestgroep komt vanwege twee redenen in actie. Ten eerste zijn ze het niet eens met de manier waarop ze verzorgd worden. In Meppel krijgen de mannen alles in natura: drie maaltijden per dag en andere gebruiksvoorwerpen zoals tandenborstels en tandpasta. Liever zouden zij een deel hiervan in geld uitgekeerd krijgen zodat ze hun eigen boodschappen kunnen doen. Dat gebeurt op sommige andere locaties wel. Daar krijgen de bewoners alleen de warme maaltijd en kunnen ze de rest zelf kopen.

Koelkasten

"Ze verblijven nu al lange tijd op de boot en willen hun eigen dingen kopen", vertelt een woordvoerder van het COA. Die wens is bekend en er is begrip voor. Toch is in de afgelopen maanden daar niet voor gekozen. Dat komt door de faciliteiten: op de boot is heel weinig ruimte. Er is bijvoorbeeld geen ruimte waar de bewoners zelf hun eten kunnen bereiden of opbergen in koelkasten.

De andere irritatie van de vluchtelingen is richting de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de organisatie die gaat over de asielprocedure. De asielzoekers in Meppel wachten al lang op duidelijkheid. Te lang, zeggen ze nu. "Ze willen de volgende stap maken in hun procedure. Dit afwachten beperkt mensen in hun kunnen. Ze hebben geen zicht op gezinshereniging of op het verkrijgen van een BSN-nummer, zodat ze kunnen werken. Die twee dingen zijn blijkbaar hoog opgelopen en zijn nu de inzet van een hongerstaking."

Knellende situatie

De klachten over de IND zijn door het COA doorgespeeld. De vraag over het boodschappengeld wordt momenteel in behandeling genomen. Voor het COA is het zelf smeren van ontbijt en lunch wel een optie. Op sommige locaties wordt dit al gedaan. "En de vluchtelingen horen het dan onderling van elkaar, en dat idee lijkt ze wel wat. Ze willen een keer naar eigen smaak eten of een deodorant naar eigen voorkeur kopen."

Daarom wordt nu bekeken of op de kade iets ingericht kan worden. "We hebben nog geen idee of dat een mogelijkheid is, maar willen het wel onderzoeken." Volgens de woordvoerder begint de situatie in Meppel te knellen. "Omdat ze op een plek verblijven waar je normaal niet langer dan een paar weken wilt verblijven. Nu het steeds langer duurt zijn ze bang vergeten te worden."

Risico's

De actie is gisterochtend begonnen en onbekend is hoelang de mannen het willen volhouden. Bij een hongerstaking komen wel gezondheidsrisico's kijken, daarom is medische hulp ingeschakeld. "We hebben dit eerder meegemaakt. Het is niet leuk, maar we schrikken er niet van", meldt het COA. "Er zijn protocollen en die zijn opgestart. Zo is er een arts ingeschakeld die de mensen dagelijks checkt."