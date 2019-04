Inbreker bij VV Sweel molesteert agent: 'Ik vreesde voor mijn leven'

De agent, die al twintig jaar vrijwilliger is bij de club en afkwam op het inbraakalarm, kreeg meerdere vuistslagen en trappen. Uiteindelijk kwam de verdachte met een houten paal en daarna met een metalen staaf op hem af. “De vuistslagen kon ik hebben, maar toen vreesde ik voor mijn leven. Het was voor ons allebei goed dat ik geen wapen bij me had, want ik had geschoten”, zei de agent in zijn slachtofferverklaring tegen de Coevordenaar. Die betuigde spijt.Voor het stelen van zo’n 150 euro uit het clubgebouw, het geweld tegen de agent en een poging tot inbraak in september vorig jaar bij Tennisclub Bargeres in Emmen eiste de officier van justitie tweehonderd dagen gevangenisstraf. Daarnaast eiste ze 411 dagen voorwaardelijk met reclasseringstoezicht.Om 6 uur ’s ochtends ging die Eerste Kerstdag het inbraakalarm af bij VV Sweel. De agent, die vlakbij het clubgebouw woont, ging er in zijn gewone kleren naartoe. Hij verwachtte een vroege vrijwilliger die het alarm was vergeten, maar vond de Coevordenaar die probeerde weg te komen op een scooter. De agent reed hem klem, waarna de inbreker er opnieuw alles aan deed om weg te komen. Toen hij na diverse klappen en trappen ging dreigen met de paal en de staaf, vluchtte de agent zijn auto in. De man ging er lopend vandoor en werd een paar uur later in de omgeving aangehouden.De agent had hoofdwonden en blauwe plekken over zijn hele lichaam. “Ik werk sinds 1975 bij de politie en kon altijd goed omgaan met mijn werk. Ook met geweld tegen de politie, omdat het nooit mijzelf aanging. Nu stond er iemand die mij dood wilde maken.” Daar heeft hij last van, vertelde hij. “Ik ben veranderd.” Hij eist bijna 1.000 euro schadevergoeding.De reden dat de Coevordenaar inbrak, was volgens hem omdat zijn dochtertje die Eerste Kerstdag bij hem zou komen. “Ik had geen geld meer, ook niet om eten te kopen voor haar.” De inbraak in september bij de tennisclub in Bargeres ontkende hij. Daar verdwenen twintig flessen wijn en vier kratten bier. De man brak wel het gebouw open en keek er rond, maar nam niks mee, vertelde hij in de rechtszaal. “Ik was op de scooter. Hoe krijg ik dat mee?”De man is eerder veroordeeld voor zes inbraken. De lange voorwaardelijke straf, die de officier donderdag eiste, moet ervoor zorgen dat hij in de toekomst wél op het rechte pad blijft.De rechter doet op 2 mei uitspraak.