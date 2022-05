Vier jaar cel tegen Josef B. geëist: 'Cruciale rol in systeem Ruinerwoldgezin'

Voor betrokkenheid bij mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van het boerderijgezin uit Ruinerwold, heeft justitie vanavond vier jaar cel geëist tegen klusjesman Josef B. Volgens het Openbaar Ministerie had B. een "cruciale rol" bij de misdrijven die door vader Gerrit Jan van D. werden gepleegd. "Zijn rol is vele malen groter dan die van klusjesman. Hij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vrijheidsberoving en mishandeling."

De negen kinderen van godsdienstwaanzinnige Gerrit Jan van D. leefden jarenlang afgezonderd van de buitenwereld. Dat gebeurde in Hasselt, Zwartsluis, Staphorst, Meppel en de laatste negen jaar in Ruinerwold. Daar ging het gezin in 2010 wonen: Van D. met zijn jongste zes kinderen, die hij altijd verborgen heeft gehouden voor de buitenwereld. De oudste drie waren toen al weggelopen. Zij moesten van hun vader zwijgen over het bestaan van hun zes broertjes en zusjes, die nooit waren aangegeven bij de burgerlijke stand.

'Schakel naar buitenwereld'

Van D. zag zichzelf als aartsvader, de nieuwe Messias en zijn kinderen als prime children. Hij bereidde ze voor op een leven in een nieuwe wereld. Josef B. was een aanhanger van Van D. Hij huurde en verbouwde panden voor de Ruinerwoldvader en deed de boodschappen, waarvan het gezin leefde. Verder stond hij het geld dat hij als timmerman verdiende af aan het gezin.

De oudste vier kinderen hebben verklaard dat ze niet alleen werden weggehouden van de buitenwereld, maar ook werden mishandeld door hun vader. Het ging onder meer om slaan, het dichtknijpen van hun keel en het in koud water zetten van de kinderen, maar ook het onthouden van medische zorg. De kinderen gingen nooit naar de huisarts of de tandarts. Als ze volgens hem een slechte geest in zich hadden, werden ze bovendien afgezonderd van de rest en kregen ze lange tijd geen eten en drinken.

B. had volgens het OM een cruciale rol bij het laten voortbestaan van het systeem, waarin de negen kinderen moesten opgroeien. "Vader Van D. schreef zich ook uit uit de gemeentelijke basisadministratie voor verhuizing naar Ruinerwold. Hij bestond dus ook niet meer, alleen B. was de schakel naar de buitenwereld", aldus officier van justitie Diana Roggen.

'B. hield ze verborgen'

"Hij wist dat de situatie met de verborgen kinderen illegaal was en dat de overheid het niet goed gevonden had. B. zette bedrijven op naam, zocht en huurde boerderij in Ruinerwold, onderhield gezin en werkte dagelijks in de moestuin. Hij hield ze verborgen", vervolgde Roggen.

"Bij de politie verklaarde B. dat dat zijn taak was en dat hij dat zo had afgesproken met Van D. Daaruit blijkt de samenwerking. Hij realiseert zich donders goed dat het zonder hem niet mogelijk was. 'Ik heb ervoor gezorgd dat ze zo konden leven', zei hij bij de politie. Zijn rol gaat veel verder dan medeplichtigheid, af en toe een klusje doen."