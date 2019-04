Nieuwe toekomst gloort voor Bungalowpark De Hullen bij Drijber

De Hullen is opgericht in 1965. Er staan 96 huisjes. Zeker driekwart wordt permanent bewoond. Sommige huisjes worden verhuurd als vakantiewoning. Sommige worden verhuurd voor permanente bewoning, maar de meeste eigenaren wonen er zelf permanent.Bij de gemeenteadministratie staan 120 bewoners ingeschreven op De Hullen. Maar in werkelijkheid zijn er bijna 200 bewoners, zegt voorzitter Aad Borst van de Vereniging van Eigenaren.Bewoners van het bungalowpark kregen in 2003 een gedoogvergunning van de gemeente. Die vergunning geldt zolang ze het huisje niet verkopen. Maar daardoor veroudert het park langzaam aan. Investeringen in de huisjes blijven vaak uit. En dat komt ook doordat banken niet willen financieren.Het voornemen een proefproject te beginnen, valt in goede aarde. Aad Borst: "Het is nodig dat de mensen een woonvergunning krijgen, omdat ze daardoor hun huisje beter kunnen opknappen, omdat ze er mogen blijven. Anders hangt er een zwaard van Damocles boven het hoofd en zegt de gemeente misschien 'het mag toch niet, u moet er uit'."De Vereniging van Eigenaren is drie jaar geleden aan de slag gegaan om de bewoners op één lijn te krijgen. Dat is gelukt zegt Borst. Het proefproject dat er nu aan zit te komen had hij twee jaar geleden al voorgesteld aan het college. "Ik ben heel blij dat de gemeente die term van ons heeft overgenomen."Gerben Rouwenhorst van de provincie legt de bewoners op hun jaarvergadering uit dat het gaat om een proces van lange adem. Rouwenhorst is transformatieadviseur bij de taskforce Vitale Vakantieparken. Daar wordt al drie jaar over gesproken en sinds vorig jaar wordt er werk van gemaakt om verouderde vakantieparken een nieuwe toekomst te geven. Voor elk park kan dat een andere uitwerking krijgen volgens het principe één park, één plan.Maar snel gaat dat proces niet. Volgens Rouwenhorst kan het wel tien jaar duren. Ook elders in de provincie wordt daar ervaring mee opgedaan. Het proces is het verst bij het kleine vakantiepark 't Heuveltje in Zuidwolde, zegt Rouwenhorst. Daar is drie jaar geleden op initiatief van gemeente De Wolden gestart met de operatie.Nu zoekt de provincie samen met de gemeente een groter park om ervaring te krijgen met het maken van een toekomstplan. Volgens Aad Borst hoeft het proces bij hen geen tien jaar te duren: "Wij hebben onze plannen als vrij ver uitgewerkt. Maar goed wij weten ook dat er vrij veel hobbels zijn om te nemen. Maar tien jaar, dat geloof ik niet. Ik denk eerder een jaar of twee, drie."