Oudagrarisch landschap Boonspolder nog steeds in gebruik

Tussen Zuidlaren en Annen in het Hunzedal ligt de Boonspolder. Dit oudagrarische landschap is in particulier bezit en wordt beheerd door de Stichting K.P. Boon. In het gebied van 102 hectare gaat akkerbouw samen met aandacht voor biodiversiteit en ontwikkeling van nieuwe natuur.Aan het einde van de negentiende eeuw maakte de fabrikant Pieter Boon de grond geschikt voor landbouw. Later ging de onderneming over naar K.P. Boon. De familie woonde in Hoogezand maar ze hield kantoor voor de ontginning van de polder in de polder zelf."Dit gebied is bijzonder omdat het nooit door de ruilverkaveling is aangetast", vertelt Uko Meijer van Stichting K.P. Boon. "Het heeft exact dezelfde structuur als in de jaren twintig en dertig. Dat betekent dat de kavels relatief klein zijn en dat er veel variatie is."In het landschap zijn allerlei sporen te vinden uit het landbouwverleden van de polder. "Hier zitten we op de oude loskade van de schepen die landbouwproducten aan- en afvoerden. En dit is een restant van het oude stoomgemaal dat begin vorige eeuw is aangelegd om de Boonspolder droog te malen."De stichting neemt maatregelen om de biodiversiteit in het gebied te verhogen. "Dit is het wintervoedselveld. In het voorjaar zaaien we de rand in met een inheems akkermengsel voor de vlinders en bijen. In de winter levert dit voedsel op voor akkervogels", aldus Meijer.In de loop van dit jaar wordt samen met de provincie Drenthe zeventien hectare aan nieuwe natuur ontwikkeld aan de Hunze. Houdt de website van ROEG! in de gaten voor een update over dit project.